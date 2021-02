Dallas (dpa) - Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber hat sich beim NBA-Heimsieg der Dallas Mavericks gegen die Memphis Grizzlies am Fuß verletzt. Kleber musste beim 102:92 im letzten Viertel vom Feld und kam nicht mehr zurück.

Die Mavericks berichteten später von einem verstauchten linken Knöchel. Ob Kleber gegen die Boston Celtics um Nationalmannschaftskollege Daniel Theis am Dienstag spielen kann, war unklar. „Keine Ahnung. Ich werde da nicht spekulieren“, sagte Mavericks-Trainer Rick Carlisle.

Kleber spielte in der ersten Partie der Mavericks nach der acht Tage langen Zwangspause wegen des Wintereinbruchs in Texas fast 27 Minuten und holte in dieser Zeit fünf Defensiv-Rebounds. Die Mavericks erzielten mit dem 29-Jährigen auf dem Feld zudem 13 Punkte mehr, als sie kassierten - bei keinem anderen Basketballer in der Partie war diese Bilanz so gut wie bei Kleber. „Dieser Kerl ist ein Gewinner. Vergesst einfach, wie viele Punkte er macht und das ganze andere Zeug. Er ist ein Unterschiedsspieler, wenn er auf dem Parkett ist“, betonte Carlisle. Kleber kam auf zwei Zähler nach Freiwürfen.

Ohne Dennis Schröder und Anthony Davis kassierte Titelverteidiger Los Angeles Lakers überraschend auch gegen die Washington Wizards um Moritz Wagner eine Niederlage und verlor damit das dritte Spiel in Serie. Trotz zwischenzeitlich 17 Punkten Vorsprung im dritten Viertel unterlagen die Lakers 124:127 nach Verlängerung. Wagner kam als Startspieler in etwas mehr als 15 Minuten auf sechs Punkte, einen Rebound und drei Vorlagen und konnte sich über den fünften Erfolg in Serie freuen. Isaac Bonga spielte nicht.

Schröder steht seit Donnerstag auf der Corona-Liste der NBA. Dort sind Profis vermerkt, die entweder einen positiven oder uneindeutigen Corona-Test hatten oder die Kontakperson einer infizierten Person sind. Wann er wieder eingesetzt werden kann, ist offen. Davis ist verletzt und fehlt den Lakers noch mehrere Wochen.

