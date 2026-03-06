Der Franzose Eric Perrot ist im Biathlon-Einzel nicht zu schlagen. Philipp Nawrath hätte fehlerfrei schießen müssen, um auf dem Podest zu stehen.

Kontiolahti (dpa) - Philipp Nawrath hat im ersten Biathlon-Rennen nach den Olympischen Winterspielen einen Podestplatz verpasst, als mit Abstand bester Deutscher aber eine starke Leistung gezeigt. Der 33-Jährige leistete sich im Weltcup-Einzel von Kontiolahti zwei Strafminuten und hatte am Ende als Fünfter nach 20 Kilometern 2:19,6 Minuten Rückstand auf den siegreichen Franzosen Eric Perrot. Nawrath war der einzige der fünf deutschen Starter, der es unter die besten 25 schaffte. Zudem überzeugte er mit der Laufbestzeit.

«Auf der Runde gings mir richtig gut, ich konnte pushen, das hat einfach Bock gemacht. Auch am Schießstand habe ich liegend einen richtig guten Job gemacht. Ich kann zufrieden sein», sagte Nawrath.

Hätte Nawrath wie Perrot und die beiden Norweger Sturla Holm Laegreid und Vetle Sjaastad Christiansen alle 20 Schuss getroffen, wäre er Zweiter geworden. Bei Olympia, wo die Männer wie die Frauen keine Einzelmedaille geholt hatten, hatte er als Fünfter durch einen Fehlschuss Bronze verpasst. Damit warten die deutschen Skijäger seit über zwei Jahren auf einen Sieg. Am 5. Januar 2024 hatte in Oberhof Benedikt Doll den Sprint gewonnen.

Erste Kristallkugel an Perrot

Perrot sicherte sich die kleine Kristallkugel für die Disziplinwertung und baute seine Führung im Gesamtweltcup aus. Er hatte 29,9 Sekunden Vorsprung vor Laegreid, fünfmaliger Olympia-Medaillengewinner von Antholz. Christiansen lag als Dritter 47,9 Sekunden zurück.

Lucas Fratzscher (3 Fehler) wurde 26., Leonhard Pfund (3) landete auf Rang 29, Philipp Horn (4) beendete das Rennen auf Position 32 und David Zobel (2) kam als 35. ins Ziel. Justus Strelow fehlte wegen eines gebrochenen Fingers. Er hofft, beim Saisonfinale in Oslo wieder dabei zu sein.

Am Samstag geht es mit dem Massenstart der Frauen (13.40 Uhr/ ZDF und Eurosport) und der Männer-Staffel (15.40 Uhr) weiter.