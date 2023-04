Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fussball: Die deutsche Mannschaft tankt rund eine Woche vor dem EM-Auftakt gegen Frankreich mit dem 7:1 gegen Lettland neues Selbstvertrauen. Bundestrainer Joachim Löw ist zufrieden, wiegelt aber ab. Der eine oder andere Akteur spielt sich in den Vordergrund.

Das nüchterne 1:0 in Rumänien, das in der zweiten Halbzeit trostlose (und überraschende) 1:2 gegen Nordmazedonien, das am Ende unergiebige 1:1 kürzlich gegen Dänemark – die deutsche