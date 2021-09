Mit einem Dreisatzsieg hat Nastasja Schunk vom BASF TC Ludwigshafen die zweite Runde ihres ersten WTA-125-Turniers erreicht. Bei dem Challengerturnier „Liqui Moly Open“ in Karlsruhe schlug die 18-Jährige aus Altrip die sechs Jahre ältere Katharina Hobgarski aus Neunkirchen.

Die beiden standen sich zuletzt vor zehn Tagen im Halbfinale eines 25er Turniers in Braunschweig gegenüber. Nastasja Schunk gewann 2:0 und dann auch das Turnier, womit sie sich die Wildcard für das größte Tennisturnier in Baden verdiente.

In Rüppurr startete Schunk am Mittwochmorgen furios. Hobgarski hatte sich schon nach dem ersten Spiel den Physiotherapeuten geholt, brauchte ihn immer wieder und gab den ersten Satz mit 0:6 ab. Im zweiten Satz verlor die Pfälzerin ihre Linie. „Da lief’s nicht so gut, ich bin von meinem Plan abgewichen“, sagte sie zum 3:6 verlorenen Satz.

Und im dritten Satz war das Aus nahe. 2:5 und 15:30 lag Nastasja Schunk hinten. „Ich musste aber keine Matchbälle abwehren, es war in jedem Spiel eng, ich habe dann besser aufgeschlagen und am Ende irgendwie gewonnen“, beschrieb sie cool und nüchtern ihre Aufholjagd zum 7:5-Sieg, den sie mit dem zweiten Matchball sicherstellte. Das „irgendwie gewonnen“ – das bedeutet bei Nastasja Schunk immer: nie aufgeben, kämpfen bis zum letzten Ball. Am Donnerstag trifft sie auf die an Sieben gesetzte Australierin Astra Sharma (25), die Nummer 114 der Welt. Neben Nastasja Schunk hat als einzige Deutsche noch Tatjana Maria die Chance, unter die letzten 16 zu kommen. Am Abend spielte Schunk das Doppel mit Alexandra Vecic und verlor gegen Katarzyna Piter (Polen) und Mayar Sherif (Ägypten) 2:6 und 4:6.

Turniere der 125er WTA Kategorie, die mit einem Preisgeld von 125.000 US-Dollar dotiert sind, bieten den Tennisfans eine interessante Mischung aus etablierten, bekannten Spielerinnen sowie jungen aufstrebenden Talenten, die am Anfang ihrer Karriere stehen. An Nummer 1 in Rüppurr gesetzt ist die Französin Clara Burel (20). Das Turnier endet am Sonntag.