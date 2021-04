Beherzter Auftritt, wichtige Erfahrung: Nach 1:28 Stunden war Nastasja Schunks Hauptrundenauftritt in ihrem ersten Profiturnier beendet. Die 17 Jahre alte Altriperin unterlag der Schweizerin Belinda Bencic (24), der Nummer 12 der Welt, beim Stuttgarter Porsche Grand Prix 4:6, 2:6.

Im ersten Satz, in dem die an Nummer acht gesetzte Bencic große Probleme mit dem Sand in der Porsche-Arena hatte, überzeugte Schunk. „Sie hat mich nicht überrascht, sie ist eine starke Spielerin. Sie liest das Spiel sehr gut und hat einen guten Spin, mit dem ich Probleme bekam“, sagte Bencic, die zu Beginn des zweiten Satzes recht früh die Weichen zum Sieg stellte.

Schunk: „Es war richtig cool“

Aber ihren Ehrgeiz, ihren Kampfgeist und Biss zeigte Schunk (BASF TC Ludwigshafen) trotz Rückstands genau da. Im siebten Spiel wehrte sie sechs Matchbälle ab, ließ nicht locker, haute ein Ass raus, ein richtiges Brett mit 170 km/h, und nahm den Punkt zum 2:5. Toll! „Ich war vor dem Match sehr nervös. Ich hatte meine Chancen, die ich nicht nutzte, aber die wenigen, die man hat, muss man halt gegen so eine Spielerin nehmen“, sagte Schunk nach dem Spiel: „Ich bin ganz happy, es war richtig cool“.

Auch Petkovic scheidet aus

Dankbar, nach zwei Siegen in der Qualifikation und dem Hauptrundendebüt, ließ sie den Abend in Stuttgart ausklingen. Nach ihr unterlag Andrea Petkovic der Griechin Maria Sakkari 2:6, 2:6. Heute kommt es in der Porsche-Arena zum deutschen Duell zwischen Laura Siegemund und Mona Barthel. Außerdem spielen Julia Middendorf und Anna-Lena Friedsam.