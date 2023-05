Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der beherzte, angriffslustige Auftritt von Nastasja Schunk in Stuttgart wurde nicht belohnt: 6:7 und 5:7 unterlag die 18 Jahre alte Altriperin der Kasachin Elena Rybakina und schied nach zwei Siegen in der Qualifikation in der ersten Runde des Porsche Tennis Grand Prix aus. Eva Lys dagegen überraschte mit dem Sieg über die Schweizerin Viktorija Golubic.

Rybakina (22), die Weltranglisten-19., die vor einer Woche Laura Siegemund und Angelique Kerber beim Billie-Jean-King-Cup in Kasachstan besiegt hatte, gegen Nastasja Schunk (BASF TC Ludwigshafen) –