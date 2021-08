Der Youngster des Turniers sorgt weiter für Furore, Nastasja Schunk eilt von Sieg zu Sieg. Mit dem Aufgabesieg über Anna-Lena Friedsam hat die Altriperin vorzeitig das Finale der German Ladies’ Series in einer Woche in Versmold erreicht. Am Mittwoch hatte sie schon Tamara Korpatsch 6:4 und 7:6 geschlagen. Zwei faustdicke Überraschungen.

Am Donnerstag in Darmstadt-Bessungen ein an sich ungleiches Duell zweier Rheinland-Pfälzerinnen, die neun Jahre auseinanderliegen: Hier Anna-Lena Friedsam, die 2015 zu Zweitligazeiten schon beim BASF-TC Ludwigshafen aufschlug, 2016 mit Platz 45 ihre beste Weltranglistenplatzierung hatte und derzeit auf 105 steht, dort der Grünschnabel Nastasja Schunk, der gerade vier Siege in der Oberliga für den BASF-TC, ihren neuen Club, feierte. Vereinschef Frank Stauder zeigt sich gestern vor Ort begeistert: „Stark. Ihre Entwicklung ist sehr stabil. Super, dass sie sich in der Oberliga stellte. Eine echte Teamplayerin.“

Bei Nieselregen nur wenige Zuschauer

Wolkenverhangener Himmel, Nieselregen, 17 Grad und neben Stauder 17 weitere Zuschauer auf der Anlage – dieses Halbfinale der German Ladies’ Series, mit der der Deutsche Tennis-Bund in Coronazeiten seinen Spielerinnen Spielpraxis geben will, scheint für die eigentlich entwöhnten Fans nicht der ganz große Renner zu sein.

Der Sport selbst aber schreibt unabhängig davon nun mal seine eigenen Geschichten. Nach zwei Schulteroperationen versucht Friedsam in die Spur zurückzufinden. In der Vorrunde dieser Serie hatte sie wegen muskulären Problemen aufgegeben, nach Darmstadt kam sie per Wildcard. Schunk dagegen, im Vorjahr ebenfalls durch eine Bauchmuskelverletzung zeitweise außer Gefecht, sieht sich auf ihrem ersten Höhenflug. Die Favoritenrolle hat sie dennoch nicht inne.

Pausen wegen Verletzung und Regen

Friedsam, die nach 0:40 das erste Spiel noch gewinnt, ruft gleich die Physiotherapeutin und lässt sich sieben Minuten im Halswirbelbereich behandeln, sie beißt sich weiter durch und will’s wissen. Nach dem zweiten Spiel zum 2:0 gibt’s eine Regenpause. „Es war am Anfang hart. Wir haben mit Pausen für drei Spiele 40 Minuten gebraucht. Da war es schwer reinzukommen. Ich war unkonzentriert geworden, führte 40:15 und dachte, das Spiel habe ich. Aber so war das nicht, Anna-Lena spielte stark. Und nach meinem Aufschlag war ich nicht bereit für den Ball danach“, sagte Schunk, die Linkshänderin, nach dem Match.

„In den zweiten Satz habe ich mich reingekämpft, mehr Selbstvertrauen gehabt. Der war schon sehr gut gespielt nach der Hektik im ersten Satz“, analysierte Schunk den 7:5-Sieg. Dann gab Friedsam, die auch konditionelle Probleme zu haben schien, mit Schmerzen auf. „Den dritten Satz hätte ich schon noch gerne gemacht, schade, dass sie aufgeben musste, so will man nicht gewinnen“, meinte Schunk, die heute im letzten Gruppenspiel gegen Anna Zaja antritt.

Trainer Gremelmayr sehr zufrieden

„Ein interessantes Match für mich als Trainer. Nastja legte konzentriert los, die Pausen brachten sie aber aus dem Rhythmus“, sagte Coach Denis Gremelmayr. Aber: „Es war für sie ein wichtiges Match, das sie im zweiten Satz sehr tough führte. Da machte sie einige big points, die sie im ersten Satz nicht machte. Für sie ist das ein mental sehr wichtiger Sieg.“ Jetzt steht sie unter den besten Vier. Eigentlich wollte sie nur mal reinschnuppern.