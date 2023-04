Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einem Zweisatzsieg über die Australierin Astra Sharma zog die 18 Jahre alte Nastasja Schunk aus Altrip in die Runde der letzten Acht der Karlsruher Liqui Moly Open ein. Durchaus eine Überraschung. Aber es war ein souveräner Sieg.

Wow, welch ein offensives Match of the Day! Ohne Wenn und Aber. Von wegen nervös, wie Nastasja Schunk selbst sagte. Man merkte es ihr einfach nicht an. In 1:07 Stunden ließ die Spielerin des