Nastasja Schunk unterlag zwar im Juniorinnen-Finale in Wimbledon, aber sie verließ London nicht als Verliererin. Das aufkommende Interesse an ihrer Person sieht sie nicht als Stress, sondern als eine Ehre. Der bald 18 Jahre alte Tennis-Teenager ist ein Familienmensch und hatte daheim in Altrip viel zu erzählen.

Nastasja Schunk (17) ist wieder im Alltag zurück. Zurück im Elternhaus in Altrip, zurück auf der Anlage des BASF TC Ludwigshafen. Dort schlägt sie am Donnerstag wieder den ersten Ball,