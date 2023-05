Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nastasja Schunk steht im Halbfinale der Wiesbaden Open und trifft am Samstag auf Jule Niemeier. Die 18 Jahre alte Altriperin schlug Oksana Schelekmetewa (Russland) 7:5, 6:4.

Zudem hat sie sich durch ihre herausragende Position in der Weltrangliste für die Teilnahme an der Qualifikation der French Open in Paris qualifiziert, die am 16. Mai beginnen.

0:2 und 2:5 lag Schunk