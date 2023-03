Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als Nastasja Schunk gestern Mittag von Platz drei im Stade Roland Garros ging, fiel sie ihrer Mutter Claudia um den Hals und sagte: „Das ist heute mein Geburtstagsgeschenk an dich“.

Nach 2:19 Stunden verwandelte der Tennis-Teenager aus Altrip den dritten Matchball gegen die Brasilianerin Laura Pigossi (27) und steht am Mittwoch in Runde zwei der Qualifikation der French Open in Paris.