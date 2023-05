Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach fünf Siegen wird Nastasja Schunk von der Spanierin Ane Mintegi Del Olmo im Juniorinnen-Finale von Wimbledon gestoppt. Die 17-Jährige spielt das Turnier ihres jungen Lebens. Die Eltern fieberten zuhause mit.

Die Linkshänderin Nastasja Schunk diktierte mit ihrer unwiderstehlichen Vorhand auf Platz Nummer eins an der Church Road in Wimbledon zunächst das Match, gewann den ersten Satz in 44 Minuten 6:2.