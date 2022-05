Bei den Pfalzmeisterschaften der Turnerinnen standen erwartungsgemäß die Mädels aus Haßloch vorne. TV Erlenbach und dem TV Neuburg drängen als eher kleine Vereine nach oben.

Haßloch vor Haßloch vor Haßloch! Innerhalb der Code de Pointage (CdP), dem Turnen unter internationalen Wertungsvorschriften, war an den Mädels aus der Vorderpfalz aus der Turntalentschule kein Vorbeikommen. Bei den 14- und 15-Jährigen turnte sich Alessia Heuser vor ihre Vereinskolleginnen Talena Kanther und Nisa Herrmann aufs Podest. Für Alessia und Talena geht die Reise nun weiter – in Richtung deutsche Meisterschaften.

Auch in der Leistungsklasse eins der über 18-Jährigen kommt die neue Pfalzmeisterin von der TSG Haßloch. Leonie Herzog siegte deutlich mit einer Gesamtwertung von 56,40 vor Maren Christmann (TT Sickingen; 48,40). Christmann sicherte sich damit erstmals einen Startplatz beim Deutschland-Cup.

Aufstrebende Juniorinnen – und das ohne eigene Halle

Für die ganz jungen Turnerinnen in den Altersklassen 9 und 10 waren die Pfalzmeisterschaften zudem eine Standortbestimmung für den Bundesvergleich der Turntalentschulen. Hier setzten sich Mädchen aus den Vereinen Erlenbach, Neuburg und Haßloch durch, die nun als Team der Turntalentschule Haßloch beim Bundesvergleich an den Start gehen werden. Für die international erfahrene Wertungsrichterin Kerstin Brand, am Wochenende auch für die Organisation der Pfalzmeisterschaft mit zuständig, zeichnet sich gerade in den kleinen Vereinen wie dem TV Erlenbach und dem TV Neuburg, die ohne große Hallen auskommen müssen, ein aufstrebender Turnnachwuchs im Mädchenbereich ab.

Die Meisterschaften wurden vom Turn-Team Sickingen in der saisonal genutzten Trainingsstätte, einer Tennishalle in Mackenbach, ausgetragen. Weiteres Novum waren die Wettkämpfe nach dem vom Turnerbund bezeichneten Prinzip „Leistung mit Respekt!“ Hier durften Turnmädchen, die vielleicht nur zweimal pro Woche trainieren können, in einem eigenen Wettkampf zeigen, welche Leistungen in ihnen stecken. Sie mussten sich nicht mit jenen, die fast täglich im Training an den Geräten sind, messen.

Die Ergebnisse der Pfalzmeisterschaften weiblich in Mackenbach:

LK 2; 16 Jahre und älter: 1. Luisa Seckinger, TuS Niederkirchen - LK 2; 14/15 Jahre: 1. Isabel Julia Deinzer, TV Neuburg - LK 2; 12/13 Jahre: 1. Marie Ehmer, TV Wörth - LK2; 10/11 Jahre: 1. Zlata Vostretsov, TV Bad Bergzabern - LK 3; 16 bis 29 Jahre: 1. Anika Fischer, TV Schwegenheim - LK 3; 13 bis 15 Jahre: 1. Suri Jäger, TV Wörth - LK3; 10 bis 12 Jahre

1. Hannah Clemenz, TV Bad Bergzabern - LK3; 30 bis 39: 1. Katharina Schmitz, VT Zweibrücken - LK3; 40 bis 59: 1. Nicole Kriese, TV Neuburg - CdP AK 14/15: 1. Alessia Heuser, TSG Haßloch - CdP AK 12/13: 1. Emma Lotte Schönig, TSG Haßloch - LK1; 18 bis 29 Jahre: 1. Leonie Herzog, TSG Haßloch - LK 1; 12/13: 1. Julia Griesbeck, TV Neuburg - LK1; 16/17: 1. Jasmin Rautenberg, TV Dürkheim - LK1; 14/15: 1. Noelle Graner, TV Dürkheim - AK 10; WK105a: 1. Viktoria Eva Saß, TV Erlenbach - AK 10; WK 105b: 1. Klara Marie Walter, TV Erlenbach - AK 9; WK106a: 1. Laila Jörger, TV Neuburg - AK 9; WK 106b: 1. Mira Franz, TV Lemberg - AK 8; WK 107a: 1. Anastasia Lea Saß, TV Erlenbach - AK8; WK 107b: 1. Mia Tran, TV Erlenbach - Wahlwettkampf WK 109: 1. Hannah Jagusch, TV Wörth.