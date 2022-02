Skirennfahrerin Kira Weidle verzichtet nach ihrem Sturz im Training auf das erste Abfahrtsrennen in Crans Montana. Dies teilte der Deutsche Skiverband wenige Stunden vor dem Wettkampf mit.

München (dpa) - Stattdessen werde die Starnbergerin ein Training absolvieren und sich auf die Schussfahrt am Sonntag (10.00 Uhr) vorbereiten. Die Olympia-Vierte hatte im Testlauf am Freitag die Kontrolle über ihre Ski verloren und war mit voller Wucht in die Fangnetze gekracht.