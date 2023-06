Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nun also doch: Tom Brady hört auf, hat am vorvergangenen Wochenende sein letztes Spiel gespielt. Das hat der 44-Jährige Quarterback am Dienstagvormittag (Ortszeit) mitgeteilt. Am Abend zuvor hatte er nach den Spekulationen der vergangenen Tage noch verkündet, er habe noch keine Entscheidung getroffen.

Auf Twitter und Instagram schrieb er, seine Karriere sei ein „mitreißender Ritt“ gewesen, weit über das hinaus, was er sich je hätte vorstellen können und voller Höhen