Willingen (dpa) - Selina Freitag verzichtet nach ihrem heftigen Sturz auf die Olympia-Generalprobe der Skispringerinnen in Willingen.

Die 20-Jährige lässt den Weltcup an diesem Sonntag aus, wie Bundestrainer Maximilian Mechler am Morgen bestätigte. „Die Nacht war etwas unruhig, und heute früh hat sie es schon noch deutlich gemerkt“, sagte Mechler. „Dann haben wir entschieden: Sie springt heute nicht. Aber soweit geht's ihr ganz gut, und wir sind ganz zuversichtlich, dass sie bis nächste Woche wieder fit ist.“

Freitag gehört neben Katharina Althaus, Pauline Heßler und Juliane Seyfarth zum Team für die Winterspiele in China. Sie war beim Wettkampf am Samstag nach der Landung gestürzt und mit dem Kopf und dem Oberkörper hart auf dem Hang an der Großen Mühlenkopfschanze aufgeschlagen.