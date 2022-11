Dritter Auswärts-Streich in Folge: Mit dem 2:1 (0:0)-Erfolg beim Halleschen FC ist Drittligist 1. FC Saarbrücken direkt hinter seine Nachbarn von der Sportvereinigung Elversberg gerückt.

Die Saar-Hauptstädter dürfen nun getrost das Ticket zur Zweiten Liga auf den Weihnachts-Wunschzettel schreiben, ohne milde belächelt zu werden, und auf dem Aufstiegsrang zwei ins neue Jahr rutschen.

Beim Geduldsspiel an der Saale hat ein Doppelschlag dem fünften Sieg von Erfolgs-Interimscoach Rüdiger Ziehl die Bahn bereitet. Im sechsten Liga-Spiel unter Manager Ziehls Ägide traf zuerst der sieben Minuten zuvor losgelassene Adriano Grimaldi als Luftduell-Gewinner per Kopf (74.). Zwei Minuten später legte Boné Uaferro am Boden nach, als Richard Neudeckers Schuss misslang, Verteidiger Uaferro aber Verwendung für den Querschläger fand.

FCS trifft dreifach Aluminium

Bis zur Halbzeitpause hatte der FCS die Partie klar bestimmt und dreifach Aluminium zittern lassen. In Hälfte zwei aber hatte sich die Saar-Equipe kein Bein mehr ausgerissen, sogar „Glück, nicht in Rückstand zu geraten“, wie Ziehl später einräumte. Ab Minute 61 nach Gelb-Rot für Niklas Landgraf in Überzahl, hatten die Blau-Schwarzen die Regie-Fäden bald zurückerobert.

Dass nach dem Doppelpack zehn Minuten vor Schluss noch einer hinten rein rutschte (Dominik Steczyk traf) – sei’s drum. Ziehl war „hoch zufrieden“, das Saarland jauchzt, weil das winzige Bundesland nun über die WM-Pause hinweg bis ins nächste Jahr die Drittliga-Doppelspitze stellt. Die SV Elversberg putzte im Spitzenspiel Verfolger SC Freiburg II und bleibt das Maß der Dinge.