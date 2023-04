Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Verfluchtes Corona. So leer das Stadion, so klar der Schall. Man vernimmt jedes Wort. Und manchmal, so Rouven Schröder, Sportvorstand des Fußball-Bundesligisten 1. FSV Mainz 05, auch einen Satz, den