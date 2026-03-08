Nach seiner harschen Kritik bei den Winterspielen in Italien sorgt Linus Straßer auch sportlich mal wieder für Aufsehen. Ein Norweger siegt beim Slalom in Kranjska Gora dramatisch.

Kranjska Gora (dpa) - Ski-Ass Linus Straßer ist im vorletzten Slalom des Winters in die Top Ten gefahren. Der WM-Dritte des Vorjahres belegte beim knappen Sieg des Norwegers Atle Lie McGrath im slowenischen Kranjska Gora Rang fünf und feierte damit sein zweitbestes Saisonergebnis. Lediglich im Torlauf von Kitzbühel Ende Januar hatte er es als Dritter auf das Podest geschafft.

Bei den Olympischen Winterspielen in Italien im Februar war Straßer als Neunter hinter den Erwartungen geblieben. Danach hatte der 33-Jährige mit harscher Kritik an den Umständen in Bormio für Aufsehen gesorgt. Unter anderem hatte er bemängelt, dass Fans und Freunde auf den Tribünen zu weit von den Athleten entfernt gewesen seien. Da die alpinen Männer unter sich geblieben waren, habe er an diesem Standort kein olympisches Flair oder Miteinander gespürt.

McGrath siegte in Kranjska Gora mit der Winzigkeit von einer Hundertstelsekunde Vorsprung vor seinem Landsmann Henrik Kristoffersen und geht damit als Führender der Slalom-Wertung ins Saisonfinale in der Heimat. Dritter wurde der für Brasilien startende Lucas Pinheiro Braathen, der tags zuvor den Riesenslalom gewonnen hatte.