Nach einer Herzmuskelentzündung startet Biathletin Johanna Puff langsam ins Training. Warum sie ihren Körper dabei nicht unter Druck setzen will.

Berlin (dpa) - Biathletin Johanna Puff hat nach ihrer Herzmuskelentzündung wieder mit dem Training angefangen. «Ich habe klare Vorgaben bekommen. Am Anfang durfte ich nicht über einen Puls von 135 gehen und nur jeden zweiten Tag etwa eine Stunde trainieren», sagte die 23-Jährige im Interview des Portals «web.de». Sie wolle bei ihrer Rückkehr den Körper aber «nicht unter Druck setzen».

Die zweifache Europameisterin war bei einem Rennen im zweitklassigen IBU-Cup in Obertilliach am 7. Dezember 2025 auf der Strecke kollabiert. Danach habe sie Panikattacken gehabt. Erst bei späteren Untersuchen folgte die Diagnose Herzmuskelentzündung. «Die Zeit direkt nach dem Zusammenbruch war mit Abstand das Schwierigste», sagte Puff.

Mit ihrem vorzeitigen Saison-Aus platzte auch eine mögliche Olympia-Teilnahme, wenngleich die Chancen dafür nicht überragend groß waren. Puff hatte sich zum Saisonbeginn nicht für das Weltcup-Team qualifiziert. Aktuell arbeitet sie in der Reha in Bad Endorf weiter an ihrem Aufbau. Ihr Ziel ist, im späten Frühjahr wieder normal trainieren zu können.