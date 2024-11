Die Titelentscheidung in der MotoGP-Klasse ist noch nicht gefallen. Ursprünglich sollte das letzte Rennen des Jahres in Valencia stattfinden. Doch nun wird ein neuer Austragungsort gesucht.

Valencia (dpa) - Das Saisonfinale der Motorrad-Weltmeisterschaft wird aufgrund der heftigen Unwetter in Spanien nicht in Valencia ausgetragen. Darauf verständigten sich die Vermarktungsgesellschaft Dorna und die lokalen Behörden. Noch ist unklar, wo das letzte Rennen des Jahres am 17. November stattfinden wird. Die Dorna versprach in ihrer Mitteilung zudem, die Region mit Hilfe der bereits bestehenden Hilfsfonds zu unterstützen.

Die Titelentscheidung in der Königsklasse ist noch nicht gefallen. Vor dem vorletzten Lauf in Malaysia am Sonntag führt der spanische Ducati-Pilot Jorge Martín vor seinem Markenkollegen Francesco Bagnaia mit 17 Punkten Vorsprung.

Mehr als 200 Opfer habe es in der besonders hart getroffenen Mittelmeerregion Valencia gegeben, teilte der Notdienst der Region auf X mit. Noch immer werden Dutzende Menschen vermisst.