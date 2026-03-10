Justus Strelow stürzt mit dem Mountainbike und bricht sich einen Finger. Deswegen fehlt er in Finnland. Nun kehrt er wieder zurück. Für die Frauen geht es um wichtige Startplätze.

Berlin (dpa) - Biathlet Justus Strelow kehrt nach seiner verletzungsbedingten Zwangspause in den Weltcup zurück. Der 29-Jährige, der die Rennen in der Vorwoche im finnischen Kontiolahti wegen eines gebrochenen Fingers auslassen musste, steht nun im Kader für die Rennen in Otepää. In Estland startet der vorletzte Weltcup der Saison am Donnerstag (15.15 Uhr/ ARD und Eurosport) mit dem Sprint der Männer. Mit dabei sind auch wieder Lucas Fratzscher, Philipp Horn, Philipp Nawrath, Leonhard Pfund und David Zobel.

Bei den Frauen geht es vor allem für Marlene Fichtner darum, ihren Staffelpatzer aus dem Kopf zu bekommen. Die 22-Jährige, die in Kontiolahti mit den Einzelplätzen 4 und 5 ihre besten Karriereergebnisse einfuhr, hatte im Teamwettbewerb wegen eines Regelverstoßes eine Zwei-Minuten-Strafe kassiert - was mit Platz 16 das historisch schlechteste Staffelergebnis zur Folge hatte.

Frauen besonders im Fokus

«Natürlich hat uns das Vorkommnis in der Damenstaffel mit der Zeitstrafe sehr wehgetan. Für die beiden verbleibenden Weltcups und damit auch mit Blick auf die Nationencup-Gesamtwertung der Damen bedeutet das nun eine sehr enge Situation», sagte Sportdirektor Felix Bitterling.

Denn in der Nationenwertung muss Deutschland Fünfter bleiben und hat derzeit 4759 Punkte. Finnland (4668) und Tschechien (4666) haben aufgeschlossen. «Eines der großen Ziele für die restliche Saison wird deshalb sein, Rang fünf im Nationencup zu verteidigen, und damit die sechs Startplätze für die kommende Saison zu sichern», sagte Bitterling. Schaffen das die DSV-Skijägerinnen nicht, hätten sie in der kommenden Saison nur noch fünf Startplätze zur Verfügung.

Neben Fichtner starten auf den WM-Strecken des kommenden Jahres auch Vanessa Voigt, Selina Grotian, Janina Hettich-Walz und Julia Tannheimer. Wieder dabei nach guten Leistungen im zweitklassigen IBU-Cup ist Julia Kink.