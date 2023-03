Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor zwei Jahren bei seiner Premieren-WM kam Supertalent Moritz Seider als frischgekürter nationaler Meister – mit den Adlern Mannheim – zum Weltturnier in die Slowakei. Beinahe wäre ihm dieses Kunststück nun vor den am Freitag beginnenden Eishockey-Titelkämpfen in Riga erneut geglückt.

Allerdings nicht in Mannheim, nicht mal in Deutschland und schon gar nicht in Nordamerika – wo er ja eigentlich hingehört und sich auch sieht. Nein, in Schweden. Als Leihgabe