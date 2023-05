Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt bei der Europameisterschaft ihr Auftaktspiel gegen Belarus am Freitag nach einer starken zweiten Halbzeit mit 33:29. Kai Häfner avanciert zum überragenden Spieler auf dem Feld.

Häfner, der 32-jährige Halbrechte von der MT Melsungen, riss das Spiel an sich, glänzte mit acht Toren und setzte seine Kameraden immer wieder gut ein. Häfner marschierte voran. So in