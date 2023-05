Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine lange Aussprache noch in der Kabine in Magdeburg, eine nächtliche Einheit auf dem Betzenberg und eine klare Botschaft der Fans: Die Niederlage des Drittligisten 1. FC Kaiserslautern am Samstag im Kellerduell in Magdeburg wirkt nach.

Nach der Rückkehr aus Magdeburg ging nach Mitternacht im Kaiserslauterer Fritz-Walter-Stadion das Flutlicht an. Marco Antwerpen bat seine Mannschaft noch einmal zu einer Trainingseinheit. „Wenn wir