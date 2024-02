Lukas Märtens ist bei der Schwimm-WM als Schnellster der Vorläufe ins Halbfinale über 200 Meter Brust eingezogen.

Doha (dpa) - Gut 15 Stunden nach seiner Bronzemedaille über die doppelte Distanz schlug der 22-Jährige in Doha nach 1:45,74 Minuten an und setzte sich damit direkt vor seinem deutschen Nationalteamkollegen Rafael Miroslaw durch, der ebenfalls weiterkam. Der 400-Meter-Wettkampf steckte Märtens noch in den Knochen. «Es fühlt sich sehr hart an. Das Rennen war nicht so locker», sagte er. «Bei dem Feld muss man schon All-In gehen. Da kann man nicht viel pokern.»

Isabel Gose, die am Sonntag über 400 Meter ebenfalls den dritten Platz belegt hatte, war auch direkt wieder gefordert. Die 21-Jährige erreichte in 16:10,60 Minuten über 1500 Meter Freistil als Zweitplatzierte das Finale. Über 100 Meter Rücken qualifizierte sich Ole Braunschweig in 54,11 Sekunden als Zwölfter der Vorläufe für das Halbfinale.