Harry Kane war der Mann des Abends beim 3:0 des FC Bayern München im DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart. Was für ein Auftritt.

Ehre, wem Ehre gebührt. Vincent Kompany und Harry Kane waren die letzten beiden Akteure des FC Bayern München, die sich nach dem 3:0 gegen den VfB Stuttgart auf den Weg vom Olympia-Stadion auf den Weg zu der Feier machten. Der Trainer trug den Pokal, und als er an Harry Kane vorbeilief, der natürlich auch noch dem englischen Reporter Rede und Antwort stand, gab er kurzerhand dem Mann des Abends, dem Matchwinner, der mit seinen drei Toren in der zweiten Halbzeit die Partie entschied, die Trophäe. „Das war einer der schönsten Abende meiner Karriere. An dieses Finale werde ich mich immer erinnern“, betonte der 32-jährige Kane. Seine Tore in der 55. und 80. Minute sowie in der Nachspielzeit bescherten dem Rekordpokalsieger den 21. Pokalsieg und das Double. „Das Triple“, korrigierte Kane einen Reporter und spielte damit auf den Gewinn des deutschen Supercups an.

Das war ein feiner Hattrick an diesem Pokalabend, vor allem der zweite Treffer war großartig. Der Angreifer drehte sich elegant und schnell im Strafraum, donnerte den Ball ins Netz. Und so schrieb Kane die Geschichte dieses 83. Pokalfinales. Was folgte: Eine Lobeshymne nach der anderen. Sebastian Hoeneß, der Trainer des unterlegenen VfB Stuttgart, sprach von einem „weltklasse Gesamtpaket“. Bayerns Sportvorstand Max Eberl beantwortete die Frage, ob Harry Kane für den „Ballon d’or“ in Frage komme, also für die Auszeichnung zum besten Spieler im Kalenderjahr, mit einem eindeutigen „Ja“. Uli Hoeneß setzte noch einen drauf. „Das ist der beste Transfer, den wir je gemacht haben“, schwärmte der Patron nach Kanes Gala, nach den drei Toren kommt er nun auf 61 Treffer in der abgelaufenen Saison. Der beste Transfer? Trotz Franck Ribéry, Arjen Robben oder Robert Lewandowski oder Manuel Neuer? Ja, so sieht es aus.

Alle Zweifel zerstreut

Vor drei Jahren kam Kane von Tottenham Hotspur zu den Bayern, für rund 100 Millionen Euro, für eine Summe, die noch vor einigen Jahren undenkbar gewesen wäre in der Bundesliga. Kane zerstreute alle Zweifel, wurde zu einem Eckpfeiler der Bayern, wurde dreimal Torschützenkönig, half mit, das Team zu einem der besten in Europa zu machen, und holte Titel. Die Krönung in der Champions League blieb noch aus, da war Paris Saint-Germain diesmal noch einen Tick besser. „Es war eine fantastische Saison. Wir haben über einen langen Zeitraum auf dem höchsten Niveau gespielt. In der Champions League waren wir etwas unglücklich“, meinte er. Kane selbst bewertet die Spielzeit als seine bisher beste überhaupt in seiner Karriere. Das macht er nicht an „Zahlen“ fest, sondern in der Art, wie er sich auf dem Feld für die Mannschaft einbrachte. Am Samstag verteilte er in der ersten Halbzeit den Ball im Mittelfeld, er ist sich nicht zu schade für unangenehme Defensivjobs. Auch im Moment des Triumphes blieb er ganz Gentleman, begrüßte die Reporter mit „How are you“, wie geht es?

Ihm geht es gut. Harry Kane und die Bayern – das ist drei Jahre nach dem ersten Date schon eine große Liebesgeschichte. Im nächsten Jahr läuft sein Vertrag aus, im Moment spricht alles, wirklich alles dafür, dass der Weltklassestürmer mit seiner Frau Katie Goodland und den vier Kindern in München bleibt. Die Familie fühlt sich wohl, gleich nach der Partie hatte Harry Kane das erste Facetime-Gespräch mit seinem ältesten Sohn. Der Ball für ihn war in einer Plastiktüte, die Hans-Peter Renner aus der Medienabteilung für ihn trug. Auch für diesen Ball wird sich im Hause Kane noch ein Plätzchen finden, auch wenn der mehr oder weniger strenge Papa befürchtet, dass der Junge daheim den Ball erst einmal herumkickt. „Ich bin wirklich glücklich. Wir haben ein fantastisches Team, vielleicht das beste in Europa, einen super Trainer. Ich genieße meine Zeit“, sagte er: „Solche Nächte sind der Grund, wieso ich hergekommen bin.“

Thomas Tuchel, der englische Nationaltrainer, kann sich schon mal auf die Weltmeisterschaft freuen. Nach der WM wird es Gespräche über Kanes Vertragsverlängerung geben. Der englische Superstürmer wird dann den letzten großen Vertrag seiner Karriere unterschreiben.