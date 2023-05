Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Tag nach dem bitteren 2:2, als Drittligist 1. FC Kaiserslautern im Nachholspiel gegen den FSV Zwickau den Ausgleich in letzter Sekunde kassierte, haben sich die Roten Teufel schon auf den Weg nach Lübeck gemacht. Dort steht am Samstag das nächste Kellerduell an. Heiß diskutiert wurde Marco Antwerpens Schiedsrichter-Schelte.

Am Tag nach dem bitteren 2:2 in letzter Sekunde gegen den FSV Zwickau