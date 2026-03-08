Der Karlsruher SC trennt sich von Dynamo Dresden mit einem Remis. Erst nach der Pause präsentiert die Elf von Trainer Christian Eichner ihre Schokoladenseite.

Die Gelegenheit schien furchtbar günstig. Ein Sieg gegen Dynamo, und der KSC hätte im bevorstehenden Gastspiel beim 1. FC Kaiserslautern den Zweitliga-Erzrivalen aus der Pfalz überholen können. Den tabellarischen Anreiz aber haben die Badener sich selbst versaubeutelt, durch einen schlafmützigen Auftritt in der ersten Spielhälfte. Immerhin können sie durch die Steigerung im zweiten Abschnitt und dem daraus resultierenden Teilerfolg mit den Roten Teufeln nach Punkten gleichziehen. Das Momentum haben Christian Eichners Schützlinge auf ihrer Seite: Sie selbst sind nun seit drei Spielen ungeschlagen, der FCK hat die zurückliegenden beiden Partien verloren.

Torwart-Routinier Himmelmann leitet Rückstand ein

Mit zwei Erfolgen im Rücken und ansteigender Formkurve deutete einiges darauf hin, dass der KSC seine Serie gegen Dynamo würde ausbauen können. Zunächst schien es allerdings, als seien Marvin Wanitzek und Kollegen körperlich zwar auf dem Rasen, aber gedanklich abwesend. So nahm das Unheil rasch seinen Lauf. Maßgeblichen Anteil daran hatte einer, der in den vergangenen 63 Spielen die Bank gedrückt hatte: Robin Himmelmann. Da Stammtorwächter Christian Bernat eine Gelbsperre verbüßte, war der 37-Jährige zwischen die Pfosten gerückt. In der dritten Minute ließ er einen haltbaren Schuss von Niklas Hauptmann durchrutschen. Schlimmer konnte es für Himmelmann, der 2024 auch beim 1. FC Kaiserslautern als Reservist unter Vertrag stand, und den KSC nicht laufen. „Mit drei Dingern in die Pause zu gehen, kann in vielen Fällen schon dazu führen, dass du keinen Punkt mit nach Hause nimmst“, sagte Himmelmann, „von daher ein Riesenkompliment, wie wir zurückgekommen sind und eine sehr dominante zweite Halbzeit gespielt haben.“

Marvin Wanitzek glich in der 23. Minute per Strafstoß aus, es folgten aus Karlsruher Sicht zwei neuerliche Rückschläge durch Ben Bobzien (28.) und abermals Hauptmann (44.). Louey Ben Farhat (68.) und Wanitzek (90.+4, erneut Elfmeter) glichen aus. Ohne Aluminiumpech oder Unvermögen hätte gar noch ein Sieg herausspringen können. „Wir ärgern uns schon, dass wir es in der ersten Halbzeit in keiner Weise hinbekommen haben“, sagte Himmelmann. Warum das so war, konnte der Torhüter sich nicht erklären. Das hatte er mit Christian Eichner gemein. „Wir haben nur Begleitschutz gegeben“, urteilte der Trainer, „wir waren nicht dran, nicht griffig. Die Jungs waren träge und fahrig, ohne dass ich wüsste, warum.“

Fans schicken Grüße auf den Betzenberg

Für Eichner lieferten beide Hälften reichlich Anschauungsmaterial, im Positiven wie im Negativen. Dynamo spielte glänzende erste 45 Minuten, gleichwohl dürfte Eichner sich beim Betrachten der Gegentreffer die Haare raufen. „Das dritte Tor war ein Sinnbild“, rekapitulierte Abwehrchef Marcel Franke, „wir spielen fünf gegen zwei, daraus darfst du nie ein Tor bekommen.“ Andererseits: „Vor ein paar Wochen wären wir so vielleicht nicht zurückgekommen. Man hofft immer, dass man ein Spiel noch drehen kann, hat immer den Glauben. Aber wenn man die erste Halbzeit sieht, da waren wir schon sehr weit weg von einem Unentschieden.“

Eichner stellte für die zweite Halbzeit taktisch auf ein 4-4-2 mit Raute um. Der KSC erdrückte seinen Gegner nun und zog das Publikum in seinen Bann. Nach dem Schlusspfiff bedachten die Fans ihre Mannschaft mit großem Applaus – und schickten einige Grußnoten nach Kaiserslautern. Zumindest in den Punkten Leidenschaft und Moral sind die Blau-Weißen gewappnet für das Derby, in dem sie mit dem FCK noch eine Rechnung offen haben. Das Duell der Hinrunde verloren sie 2:3. Der entscheidende Treffer durch Marlon Ritter fiel in der Nachspielzeit.