Der Aufwärtstrend der Eulen Ludwigshafen hält an. 28:22 (13:14) gewann der pfälzische Handball-Bundesligist am Donnerstag gegen den Bergischen HC. Die Eulen bleiben damit zu Hause ohne Niederlage gegen das Team aus Solingen. In den bislang vier Heimspielen siegten die Eulen dreimal. Der Sieg am Donnerstag war der höchste. Der Abstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz beträgt nun drei Punkte. Die Eulen haben allerdings auch ein Spiel weniger ausgetragen als Balingen-Weilstetten.

Enge Partie zunächst

Es begann gut für die Gastgeber. Sie spielten sich zeitweise einen Zwei-Tore-Vorsprung heraus (5:3, 11. und 6:4, 13.). Torwart Martin Tomovski knüpfte in der Anfangsphase an die starke Leistung beim Sieg am Sonntag in Erlangen an. Er parierte wieder nahezu jeden zweiten Ball. Doch der Bergische HC drehte die Partie und ging erstmals in Führung (7:6, 18.). Nun legten die Gäste vor (9:7, 24.). Aber die Eulen nutzten die Zeitstrafe für den BHC aus und machten aus einem 7:9 ein 12:10 (26.). Was die Eulen können, das können wir auch, dachten sich dann die Akteure des BHC. Weil Azat Valiullin für zwei Minuten auf die Strafbank musste, traf der BHC dreimal in Folge – 13:12 (29.). Es blieb ein enges Spiel. Die Eulen vergaben zu viele gute Chancen, auch weil der Wechsel im Tor des BHC ein guter Schachzug war. BHC-Trainer Sebastian Hintze hatte Tomas Mrkva für Christopher Rudeck gebracht.

13 Minuten ohne Gegentor

Doch dann kam die Zeit von Martin Tomovski. Der nordmazedonische Nationaltorwart hielt wieder überragend, parierte auch zwei Siebenmeter. 13 Minuten blieben die Eulen ohne Gegentor. Das Spiel kippte. Aus einem 15:17 (37.) wurde eine 22:17-Führung (50.). Den Vorsprung ließen sich die Eulen nicht mehr nehmen. Nun kommt am Sonntag die HSG Nordhorn-Lingen (12 Uhr, Eberthalle). „Es war ein wellenförmiges Spiel. Der Bergische HC war mental nicht so frisch“, sagte Eulen-Trainer Ben Matschke: „Wir hatten einen starken Torwart Martin Tomovski und einen guten Rhythmus.“

