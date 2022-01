Kein Sportler vor und nach ihm hat so polarisiert und die Menschen bewegt wie Muhammad Ali. Heute würde die verstorbene Box-Legende 80 Jahre alt werden.

Zu seinen Ehren zeigt Arte derzeit eine herausragende Dokumentation über das Leben der Box-Legende. Sie beleuchtet den Aufstieg vom Klassenclown zum Weltstar und den Wandel vom vermeintlichen Vaterlandsverräter zum Staatshelden. Ali war mehr als nur Schwergewichts-Weltmeister. Er war und ist ein Mythos.

Alles beginnt mit einem gestohlenen Fahrrad in Louisville. Cassius Marcellus Clay Jr., wie Alis Geburtsname lautet, zeigt den Diebstahl beim Polizisten Joe Martin an. „Ich werde den Dieb umbringen“, tönt der Teenager. Martin, der auch eine Boxschule betreibt, antwortet: „Weißt du denn, wie man kämpft?“ Clay weiß es nicht, aber er lernt schnell. Und er ist schnell. Mit Füßen, Händen, Oberkörper – und dem Mund. „Ich werde eines Tages der Größte aller Zeiten“, kündigt er als 40-Kilo-Hänfling nach dem ersten Amateurkampf an.

Er ist anders, er ist besser

Sein Olympia-Gold 1960 ebnet ihm den Weg ins Profiboxen, wo er mit seinem Stil für Furore sorgt. Das Getänzel im Ring, die vollmundigen Vorhersagen der K.o.-Runden, die derben Beleidigungen – Clay ist anders. Und Clay ist besser. Im Februar 1964 stößt er Sonny Liston vom WM-Thron. „Ich werde die Welt auf den Kopf stellen“, sagt der neue Champion, der 1966 in einem mitreißenden Kampf auch den Kaiserslauterer Karl Mildenberger besiegte. Ali steht nun öffentlich zu seinem muslimischen Glauben, den er zuvor in Moscheen der fragwürdigen Nation of Islam heimlich praktizierte.

Er legt den „Sklavennamen“ Cassius Clay ab und will fortan Muhammad Ali genannt werden. Herausforderer Ernie Terrell weigert sich – und kassiert dafür barbarische Prügel. „Wie heiße ich?!“, brüllt ihm Ali nach jedem Schlaghagel entgegen. Seine Haltung im schwelenden Rassen-Konflikt der USA radikalisiert sich.

Erst spät rehabilitiert

Als er sich weigert, in den Vietnam-Krieg zu ziehen, ist Ali für viele ein Schurke. Wegen Wehrdienstverweigerung erhält er eine fünfjährige Haftstrafe, die erst später aufgehoben wird. Bei seiner Rückkehr in den Ring ist er ein anderer Fighter. Ali tänzelt nicht mehr. Beim Titelkampf gegen Joe Frazier im März 1971 kassiert Ali seine erste Niederlage, wenig später gegen Ken Norton eine zweite.

Er fokussiert sich wieder auf den Sport, gewinnt die Rückkämpfe gegen Norton und Frazier und stellt sich im Oktober 1974 George Foreman. Im „Rumble in the Jungle“ in Zaire trickst Ali den Favoriten unter dem Jubel der Afrikaner („Ali, bomaye“ - Ali, töte ihn) mit einer Kontertaktik aus. Auch in den USA schlägt ihm plötzlich viel Sympathie entgegen, US-Präsident Gerald Ford lobt den einst Geächteten als „Mann mit Prinzipien“. Es ist der perfekte Zeitpunkt zum Rücktritt.

Nach Manila ein Schatten seiner selbst

Aber Ali, der windige Promoter wie Don King anzieht, hört nicht auf. Im „Thrilla in Manila“ liefert er sich mit seinem Erzfeind Frazier eine brutale Ringschlacht. Danach ist Ali nur noch ein Schatten seiner selbst. Er nuschelt immer mehr, das Zittern wird stärker. Mutter Odessa Clay fleht: „Ich will ihn nicht mehr kämpfen sehen.“ Aber Ali kann nicht anders. Er revanchiert sich zwar bei Leon Spinks und wird zum dritten Mal Weltmeister, aber es folgen bemitleidenswerte Niederlagen gegen Larry Holmes und Trevor Berbick. Danach weiß auch Ali: „Die Zeit hat mich eingeholt.“

Nach seinem Rücktritt diagnostizieren die Ärzte bei ihm Parkinson. Er wird demütig und zeigt sich versöhnlich. Die Herzen der Menschen gewinnt er endgültig bei Olympia 1996 in Atlanta, als er mit zitternden Händen das Feuer entzündet und drei Milliarden Zuschauern seine Zerbrechlichkeit offenbart. Zwanzig Jahre später stirbt Ali - aber sein Mythos lebt weiter.