Rennabbruch, Trümmer, Rettungswagen: Di Giannantonios Erfolg gerät fast zur Nebensache, als mehrere Fahrer stürzen.

Montmeló (dpa) - Zwei schwere Unfälle haben den ersten Saisonsieg von Fabio Di Giannantonio beim Großen Preis von Spanien überschattet. Ducati-Fahrer Álex Márquez wurde nach einem Auffahrunfall ins Medical Center gebracht, war jedoch bei Bewusstsein.

Zuvor hatte Pedro Acosta ( KTM) aufgrund eines technischen Problems verlangsamt, woraufhin Márquez nicht mehr ausweichen konnte. Der Bruder des verletzten Weltmeisters Marc Márquez kollidierte daraufhin mit Acosta. Rennsieger Di Giannantonio wurde bei dem Crash - wie mehrere andere Fahrer - von Trümmerteilen getroffen. Das Rennen wurde erstmals unterbrochen.

Unmittelbar nach dem Neustart stürzten Johann Zarco ( Honda), Francesco Bagnaia (Ducati) und Luca Marini (Honda). Zarco wurde dabei von einem Motorrad eingeklemmt. Nach einer Erstversorgung im Kiesbett wurde auch der Franzose mit dem Rettungswagen abtransportiert. Laut Rennleitung ist sein Zustand nicht kritisch.

Das Rennen wurde erneut unterbrochen und anschließend über die noch fehlenden zwölf Runden zu Ende gebracht. Genaue Diagnosen der Sturzopfer stehen noch aus.