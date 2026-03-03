Beim Fußball-Verbandsligisten SV Morlautern ist die Welt schon lange nicht mehr in Ordnung.

Der Verein aus dem Kaiserslauterer Stadtteil Morlautern, der sich einst durch das Erreichen der DFB-Pokal-Runde überregional einen Namen machte, befindet sich mittlerweile klar auf dem absteigenden Ast. Im vergangenen Jahr verabschiedete sich der SVM nach einer quälenden Saison abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz aus der Oberliga. Die Hoffnung, dass es in der Verbandsliga besser laufen würde, erfüllte sich nicht. Nach mehr als der Hälfte der Ligaspiele stehen die Westpfälzer auf dem drittletzten Platz, der zweite Abstieg in Folge rückt näher.

Warum wirkt der Niedergang der Mannschaft mittlerweile unaufhaltsam?

Eine Erklärung ist der große und bis heute nicht gestillte Aderlass an guten Spielern, der nach der Saison 2023/24 einsetzte, als Trainer Daniel Graf mit seiner Mannschaft im Endklassement der Oberliga einen für den Außenseiter Morlautern fantastischen achten Platz belegte. Ohne Mäzen und die damit verbunden finanziellen Mittel wurde es dann aber immer schwieriger, eine oberligataugliche Truppe zusammenzuhalten. Der Abstieg war die Folge.

Schmerzhafte Winterabgänge

Wie schlecht es auch in der Verbandsligarunde personell bestellt ist, führten die beiden schmerzhaften Abgänge in der Winterpause vor Augen. Der oberligaerfahrene Abwehrspieler Christian Dombaxi wechselte zum Ligarivalen TuS Hohenecken, und der junge Offensivspieler Max Lorenz zog einen unterklassigen Lauterer Verein dem SVM vor und zeigt nun sein Talent in der B-Klasse.

Aus der Not macht man beim SVM eine Tugend und setzt zunehmend auf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs. Das Projekt „Jugend forscht“ ist an sich lobenswert, ob man sich damit jedoch in der starken Verbandsliga behaupten kann, steht auf einem ganz anderen Blatt.

Der neue Trainer steht schon fest

Zu diesen Umbrüchen und Veränderungen kam vor kurzem noch eine gravierende hinzu: Trainer Daniel Graf kündigte an, dass er den SVM zum Saisonende verlassen werde. Damit geht eine Ära zu Ende. Seit nun schon acht Jahren coacht der einstige Profi das Morlauterer Team. Unter ihm erlebte der SVM intensive und erfolgreiche Zeiten. So führte er die Mannschaft in der Saison 2021/22 zurück in die Oberliga und schaffte mit seinem Underdog-Team zwei unvergessliche Siege – gegen keinen Geringeren als den 1. FC Kaiserslautern II.

Natürlich setzt der 48-Jährige alles daran, um mit seiner Mannschaft in der Verbandsliga zu bleiben. „Ich will mich nicht mit einem Abstieg vom SVM verabschieden“, betont Graf, dessen Nachfolger schon feststeht: Marc Groß. Der 38-Jährige ist eine bekannte Lauterer Fußballgröße, der in seiner Jugend beim 1. FCK spielte und dann als Drittligaspieler bei der SV Elversberg Karriere machte. Groß war am Freitag beim Spiel der Morlauterer gegen Viktoria Herxheim unter den Zuschauern. Er sah, wie seine zukünftige Mannschaft 2:4 unterlag. Dies könnte ihm gezeigt haben, dass er in der nächsten Saison ein Landesligateam trainieren wird.