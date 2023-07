Moritz Augenstein hat am Sonntag das Kriterium in Queidersbach gewonnen. Es war ein Sieg des Willens – bereits im Vorfeld.

Moritz Augenstein hatte sich schon lange den 16. Juli dick und fett in seinem Rennkalender angestrichen. Der gebürtige Pforzheimer, dreimaliger Deutscher Radfahrmeister auf der Bahn, wollte unbedingt am Sonntag beim Kriterium in Queidersbach an den Start. Und der 26-Jährige, der mit der Startnummer zwölf für den RSC Kempten fuhr, gewann nach einer ganz starken Leistung in der zweiten Rennhälfte dann auch das Rennen der CT- und Elite-Amateure.

„Ich habe mich sehr auf Queidersbach gefreut“, sagte Augenstein nach seinem Sieg. Der aktuelle Deutsche Meister im Scratch, Punkte- und Zweier-Mannschaftsfahren, kam ohne Teamkollegen. „Wenn du da so allein bist, musst du schauen, wo du bleibst“, sagte Augenstein und gab zu: „Der schnellste Sprinter bin ich ja nicht, deshalb wollte ich nach der vierten Wertung angreifen und dem Feld wegfahren.“ Augenstein sagte schmunzelnd: „In dieser Situation hatten die anderen nach der Wertungsabnahme Blei in den Beinen, das habe ich genutzt, und mich hat dann irgendwie keiner mehr gesehen.“

Starker Antritt nach der vierten Wertung

In den ersten vier Wertungen dominierte Joshua Asel vom Team Möbel Ehrmann. Der Kerzenheimer gewann drei der ersten vier Sprints, für die es Punkte gab, wurde einmal Zweiter und lag zunächst mit 21 Zählern vorne.

Doch dann trat Augenstein mächtig in die Pedale, riss aus und fuhr anschließend einen Vorsprung auf die Konkurrenten von knapp 30 Sekunden raus. Während der Pforzheimer in der Folge konsequent die fünf Punkte pro Wertung und die ausgeschriebenen Prämien einsackte, kämpfte Asel. Doch nach der zehnten Wertung war klar: Augenstein war nicht mehr zu schlagen. Der Bahnfahrer gewann mit 20 Sekunden Vorsprung.

Auch der Lokalmatador jubelt

„Ich bin mit dem zweiten Platz auch zufrieden“, erklärte Joshua Adel, der befand: „Moritz Augenstein hat das ziemlich clever gemacht, als er weg fuhr. Das gebührt Respekt, dass er das dann bis zum Schluss durchgezogen hat.“

Augenstein hatte am Ende 46 Punkte, Asel fuhr 27 Zähler ein. Platz drei im 38 Starter starken Teilnehmerfeld der CT- und Elite-Amateure sicherte sich Niklas Jäger vom Team Kern-Haus, der auf 16 Punkte kam.

Der größte Jubel der rund 120 Zuschauer gehörte auf der letzten Runde aber Philip Straßer vom RV Queidersbach. Der Lokalmatador sicherte sich in der zwölften und letzten Wertung Platz noch einmal sechs Punkte – und riss wie Sieger Augenstein am Ende ebenfalls die Arme hoch.