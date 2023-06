Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Moral, Wille und Einsatz des 1. FC Kaiserslautern in der zweiten Hälfte der Partie beim SV Wehen Wiesbaden haben den neuen Cheftrainer Jeff Saibene überzeugt. Das 2:2 in letzter Sekunde belohnt eine Leistungssteigerung. Die Defizite aber bleiben offensichtlich. Angreifer Marlon Ritter formuliert dennoch eine kühne These.

Kann solch ein Unentschieden, mit dieser Art des Zustandekommens, Schub für eine ganze Saison geben, als Initialzündung dienen? Jeff Saibene atmete kurz durch, ehe er antwortete. Für die