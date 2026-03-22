Alles beim Alten: Der RSC Auto Brosch Kempten dominiert beim Frühjahrskriterium des RC Silber-Pils Bellheim. Ein Lokalmatador fährt aufs Treppchen.

„Das Rennen ist gelaufen“, hörte man beim Fachpublikum nach 20 von 70 Kilometern. Kempten fährt an, Tim Schlichenmaier gewinnt vor Dario Rapps die ersten drei von sieben Wertungen. „Das war schon so geplant, dass wir beide auf die Sprints gehen. Hat letztes Jahr ja auch wunderbar geklappt“, erklärt der 34-jährige Schlichenmaier, 2025 Zweiter hinter Rapps. Sie stellten um: Rapps fährt an, Schlichenmaier holt die nächsten Wertungen.

Während die ersten Plätze im Grunde vergeben waren, schob sich klammheimlich das grüne Trikot des Veranstalters aufs Treppchen: Marc Dörrie heimste mehrere dritte Plätze in Serie ein. Dabei war er alles andere als ausgeruht: Als einer der führenden Köpfe in der Organisation saß er den ganzen Renntag auf dem Kampfrichterwagen oder gab den Ansprechpartner für alles rund um die Ergebnislisten mit seinem Computerprogramm, was er ein Jahr lang geschrieben hat und gleich funktionierte. „Die Beine waren eigentlich gut, aber für den Kopf war es in den ersten 20 Runden richtig zäh“, sehr Dörrie, der sich nun anschickte, bei seinem Heimrennen aufs Podium zu fahren.

Im Windschatten noch auf die Drei

Während Schlichenmaier bei der Schlusswertung jubelnd die Ziellinie überquerte und Rapps noch überholte, kam Dörrie aus dem Windschatten und sicherte sich die volle Punktzahl. „Ich wusste, dass ich auf Drei bin. Ich musste nun alles probieren, um den zu behalten. Mein Team hat mich aber perfekt abgeliefert. Ohne sie hätte ich das nicht geschafft“, sagte Dörrie, der zum Team Möbel Ehrmann gehört. Der Sponsor erlaubt es, dass die Fahrer bei ihren jeweiligen Heimrennen im Trikot des Veranstalters fahren dürfen. „Ich hätte das vorher, gerade bei dem starken Feld, wirklich nicht gedacht. Umso schöner, dass es jetzt geklappt hat“, strahlte Dörrie mit der Sonne um die Wette. „Ich war hier jetzt schon so oft Zweiter und Dritter. Schön, dass es jetzt mal gereicht hat. Aber der Teamerfolg ist am wichtigsten“, jubelte der Sieger.

Mehrere Stürze trüben das Bild

Über den Tag hinweg gab es mehrere Stürze, das Frauenrennen konnte am Ende nicht gewertet werden. Große Starterfelder, ein schneller Kurs. Dazu sind viele ein halbes Jahr kein Rennen gefahren. „Das trübt den Tag etwas. Ansonsten ist alles richtig gut gelaufen“, bilanziert Dörrie. Der von ihm initiierte Jedercup, eine Serie von Jedermannrennen, feierte mit knapp 50 Teilnehmern erfolgreich Premiere.

Für Dörrie war auch nach der Siegerehrung noch lange kein Feierabend: „Ich muss jetzt noch die ganze Technik abbauen. Aber es war so ein schöner Tag, der ganze Aufwand hat sich gelohnt.“