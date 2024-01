Ein großer Konkurrent für Andreas Wellinger ist bei der Flug-WM nicht dabei. Der Slowene Lanisek wird in diesem Winter nach einer Trainingsverletzung länger fehlen.

Bad Mitterndorf (dpa) - Der slowenische Top-Skispringer Anze Lanisek wird verletzungsbedingt lange ausfallen und damit auch die Flug-WM am Kulm verpassen. Der 27-Jährige zog sich im Training in Planica eine Knieverletzung zu und dürfte rund zwei Monate keine Wettbewerbe absolvieren.

«Anze hat sich beim Training am Dienstag bei einer Landung am rechten Knie verletzt. Die Untersuchungen haben ergeben, dass das Kreuzband beschädigt ist, aber glücklicherweise ist keine Operation notwendig. Er wird eine Zeit lang eine Knieschiene tragen müssen, um die Verletzung optimal auszuheilen», sagte Teamarzt Matej Drobnic laut einer Mitteilung des slowenischen Skiverbands.

Lanisek ist einer der besten Skispringer dieses Winters, er gewann am 1. Januar auch das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen. Neben Olympiasieger Andreas Wellinger, dem Österreicher Stefan Kraft und Japans Ryoyu Kobayashi galt Lanisek für die Wettbewerbe in Bad Mitterndorf an diesem Wochenende eigentlich als einer der Favoriten. Lanisek wird von Ziga Jelar ersetzt.