Die Premiere 2024 hat offenbar überzeugt – bei der Deutschland-Tour enden in diesem Sommer gleich zwei Etappen in pfälzischen Orten.

Dort, wo Tausende Menschen im September der Pfälzer Lebensart rund um Weck, Worschd und Woi frönen und das größte Weinfest der Welt feiern, wird in diesem Jahr einige Wochen zuvor Spitzensport geboten. Auf dem Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim liegt am Samstag, 22. August, die Zielgerade des dritten Teilstücks der Deutschland-Tour. Das haben die Organisatoren des wichtigsten deutschen Radsportrennens nun bekannt gegeben. Statt Karussellfahren heißt es dann also bestenfalls Massensprint.

„Wunderbare Gelegenheit“

ARD und ZDF übertragen die Tour, weltweit läuft sie laut Veranstaltern in 190 Ländern. Und dort werden nicht nur Bilder aus Bad Dürkheim zu sehen sein. Bevor die Radsportler, in den vergangenen Jahren waren stets mehr als 100 Profis am Start, in die Kurstadt kommen, durchqueren sie den Pfälzerwald und überwinden auf ihrem Weg über Johanniskreuz und durch das Elmsteiner Tal einige Höhenmeter. Anschließend geht es auch durch die Verbandsgemeinden Deidesheim, Wachenheim und Freinsheim. Die genaue Streckenführung wird noch geplant, die Politik jubiliert schon jetzt: „Es ist eine wunderbare Gelegenheit, unsere Region einem breiten Publikum vorzustellen“, wird Hans-Ulrich Ihlenfeld, Landrat des Landkreises Bad Dürkheim, zitiert. „Entlang der Strecke zeigt sich die Schönheit unserer Landschaft – des Pfälzerwaldes ebenso wie der sonnenbeschienenen Weinberge.“

Die Deutschland-Tour 2026 startet am Mittwoch, 19. August, mit dem Prolog in Bad Orb, danach folgen vier Etappen. Die Rundfahrt ist in der Regel Teil der UCI ProSeries des Radsport-Weltverbands und zählt zur zweiten Kategorie unterhalb der UCI WorldTour, der beispielsweise die Tour de France angehört. Ziel der Deutschland-Tour ist in diesem Jahr Heilbronn. Neben den Profirennen gibt es auch Breitensportangebote für Jedermann und ein U17-weiblich-Nachwuchsrennen.

Pfalz-Flair bei der Deutschland-Tour 2024. Foto: IMAGO/Beautiful Sports

Bereits 2024 war die Pfalz Teil der Deutschland-Rundfahrt. Vor zwei Jahren führte die Abschlussetappe von Annweiler über die 673 Meter hohe Kalmit und durch die Südwestpfalz nach Saarbrücken. Die Stimmung entlang der Strecke war bestens und beeindruckte auch die Fahrer. „Da hatte man hier und da schon mal ein bisschen Gänsehaut. Gerade, wenn man Freunde, Bekannte, Familie an der Straße sieht. Ich habe mich die ganze Woche auf die Etappe gefreut“, sagte Radprofi Niklas Märkl. Der gebürtige Queidersbachers feierte im vergangenen Sommer sein Debüt bei der Tour de France und scherzte in einem TV-Interview über das „Fritz-Walter-Wetter“ während der Rundfahrt.

Wieder durch Südpfalz

Offenbar waren auch die Organisatoren der Deutschland-Tour um Rennleiter und Ex-Profi Fabian Wegmann angetan vom Abstecher in die Pfalz vor zwei Jahren. Denn Bad Dürkheim ist in diesem Jahr nicht der einzige pfälzische Zielort der Tour. Vielmehr führen zwei der vier Etappen durch die Region.

Das zweite Teilstück am Freitag, 21. August, führt erneut durch den Landkreis Südliche Weinstraße. Den detaillierten Streckenplan gibt es noch nicht, klar ist bislang aber, dass das Ziel in Offenbach an der Queich liegt. „Wir sind stolz, die aufstrebende Ortsgemeinde und unsere einzigartige, gastfreundliche Urlaubsregion dem bundesweiten Publikum zu präsentieren“, lassen sich Ortsbürgermeister Simon Wingerter und Landrat Dietmar Seefeldt zitieren.

Von der Südpfalz aus macht sich das Peloton auf den Weg nach Bad Dürkheim – mit dem Ziel am markanten Riesenfass. Die Bürgermeisterin hofft auf viele Besucher und verspricht bei der Ankunft ein buntes Rahmenprogramm. Ohne zu feiern geht es auf dem Wurstmarktplatz schließlich nur selten.