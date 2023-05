Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Adler Mannheim müssen sich in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) weiterhin in Geduld üben. Jeweils eine ganze Woche lag zwischen den beiden ersten Auftritten des weiterhin amtierenden deutschen Meisters, und weitere acht Tage waren es auch vor der dritten Partie, zu der die Adler am Samstag (17.30 Uhr) den EHC Red Bull München empfangen. Aus Schweden kommt ein neuer Verteidiger.

„Es macht keinen Spaß, nur einmal in der Woche zu spielen“, haderte Adler-Trainer Pavel Gross. Immerhin geben die Mannheimer im Anschluss Gas, dürfen bis zum Vorrundenende im März