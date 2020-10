Das Schicksal von Schwein Lotta hatte vor über einem Jahr bundesweit für mehr Schlagzeilen gesorgt als das reine Ergebnis des ersten Drittliga-Derbys zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Waldhof Mannheim am 1. September 2019 (1:1). Die Sau war von Unbekannten mit Waldhof-Schmähparolen beschmiert und vor dem Mannheimer Carl-Benz-Stadion festgebunden worden. Die Tierrettung fand das Schwein völlig dehydriert und verletzt auf. Jetzt geht es ihr saugut.

„Sie lebt, wie ein Schwein es tun soll“

Im Tierheim Frankenthal wurde Lotta damals vom Team um Simone Jurijiw liebevoll aufgepäppelt, und bald hatte sie in einem Wormser Gnadenhof bei Vanessa Faß ein schönes Zuhause gefunden. „Es geht ihr richtig gut. Ein Sechser im Lotto“, sagt Simone Jurijiw, „sie lebt, wie ein Schwein es tun soll: in einer großen Schweinegruppe mittendrin, wie in einer großen Familie“. Dank dank intensiver und wohliger Schlammbäder hatte Lotta, die wohl aus Massenhaltung stammte, die Farbbeschmierungen schnell abgerubbelt.

Verfahren ist eingestellt

Just in dieser Woche vor dem Derby hat die Mannheimer Staatsanwaltschaft nun das Verfahren gegen Personen aus dem Landkreis Kaiserslautern eingestellt. Es habe an konkreten Beweisen für einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz gemangelt, hieß es.