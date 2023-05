Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Pascal Ackermann unterstützt den Nachwuchs, wo er nur kann. Am Samstag und Sonntag zum Beispiel beim Schüler- und Jugendrenntag in Wörth, mit dem der neue Süd-Pfalz-Cup für 2022 eingeläutet wird.

„Wer an einem Kindertraining teilnimmt, zeigt seinen wahren Charakter und wird wieder zum Kind“. So in etwa hat Pascal Ackermann vor kurzem auf Englisch ein Trainingsbild auf