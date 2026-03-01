Über die 60 Meter Hürden wird Ricarda Lobe aus Landau bei den deutschen Hallenmeisterschaften Zweite. Wichtiger aber ist für sie ihr persönlicher Rekord.

Sie blickt zur Anzeigetafel, dann reißt Ricarda Lobe die Augen weit auf und klatscht in die Hände. Die Hürdensprinterin aus Landau, die für die MTG Mannheim startet, geht zu ihren Konkurrentinnen, nimmt die anderen Athletinnen kurz in den Arm. 7,95 Sekunden hat Lobe gerade für den Sprint über 60 Meter und fünf Hürden gebraucht, Silber bei den deutschen Hallenmeisterschaften.

Doch wichtiger als der Platz auf dem Podium bei den nationalen Titelkämpfen ist der 31 Jahre alten Leichtathletin die Zeit, denn schneller war sie nie zuvor in ihrer Karriere. „Meine persönliche Bestleistung war jetzt halt doch neun Jahre alt“, sagt Lobe. Ihre bisherige Bestmarke stellte sie bei den deutschen Meisterschaften 2017 in Leipzig auf. „7,99, das war damals ein Riesending“, sagt Lobe und stellt fest: „Jetzt war es mal nötig.“ Im Halbfinale lief sie 8,08 Sekunden – solider Einzug in den Endlauf, nicht mehr, nicht weniger. Schon da gelang Marlene Meier von Bayer Leverkusen in 7,98 Sekunden die beste Zeit.

Generationenwechsel?

Wenig später liefern sich beide ein beinhartes Duell. „Wenn man im Finale an den Start geht, will man immer gewinnen“, sagt Lobe, „gerade über die Hürden, da kann so viel passieren.“ In 7,92 Sekunden läuft Meier (23) ebenfalls persönliche Bestzeit und verteidigt ihren Meistertitel, im Ziel trennen sie und Lobe drei Hundertstelsekunden – und acht Jahre.

Ein paar Minuten darauf ruft der Hallensprecher in Dortmund einen „Generationenwechsel“ im deutschen Sprint aus. Die bislang eher unbekannte 19-jährige Philina Schwartz gewinnt über die 60 Meter und lässt die nationale Elite hinter sich. Während sie sich in deren Abwesenheit als Nachfolgerin von Deutschlands Vorzeigesprinterin Gina Lückenkemper ins Spiel bringt und Sina Mayer vom LAZ Zweibrücken Vierte wird, sieht Ricarda Lobe keinen Anlass, den Staffelstab weiterzureichen. Warum auch? Die Sportsoldatin ist ja gerade erst zurück im Geschehen. „Wenn man in die Welt schaut, da sind einige, die mit 30 oder sogar 33, 34 Jahren richtig stark sind“, sagt sie.

Das „Battlen“ macht Spaß

Mit dem deutschen Meistertitel im Sommer 2025 beendete sie ihre „Seuchenjahre“, wie sie die Zeit davor nennt. Geplagt von Verletzungen blieb sie ein Jahr ohne jeden Wettkampf, neben kleinen Blessuren stellten die Ärzte eine Thrombose fest. „Ich bin erleichtert, dass alles noch so funktioniert“, sagt Lobe nun, „ich bin richtig euphorisch über die Bestzeit.“ Ob sie zur Hallen-WM nach Polen reisen wird, steht noch nicht fest. Sie hat nun zwar die Norm, Marlene Meier aber eben auch. Die Entscheidung des Verbands steht aus.

Der Blick von Lobe geht ohnehin eher Richtung Sommer, inklusive EM in Birmingham. „Das Training, sich im Winter so zu quälen, das macht jetzt nicht mehr so viel Spaß. Da merke ich dann auch schon mein Alter“, sagt sie und lacht. „aber das hier, mich gegen die Jüngeren richtig zu battlen und zu messen, das macht mir einfach unheimlich viel Spaß.“

