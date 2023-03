Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für Miroslav Klose, den späteren WM-Rekordtorschützen, war der Ehrenspielführer eine Leitfigur. Der Tod der FCK-Ikone am 17. Juni 2002 schockte Klose, der mit der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Japan und Südkorea am Ball war. Am 31. Oktober 2020 wäre Walter 100 Jahre alt geworden. Miro Klose erinnert sich gerne an sein Idol.

Als junger Kerl stand Miroslav Klose mit seinen Freunden bei FCK-Spielen am liebsten in der Westkurve des Fritz-Walter-Stadions. Das Trikot mit der Nummer 11 war seins – die 11 trug