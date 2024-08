Bahnradfahrerin Miriam Welte hat 2012 in London Gold gewonnen. Die Olympischen Spiele in Paris besucht sie nun als Sportfunktionärin und ist begeistert. Diese Stimmung gelte es, für eine deutsche Bewerbung zu konservieren, sagt sie im Gespräch mit Sven Wenzel. Olympia im eigenen Land könne auch die sportliche Leistung verbessern – aber eine Sache muss anders laufen als in Frankreich.

Frau Welte, wie gefällt Ihnen Paris als Gastgeber der Olympischen Spiele?

Ich finde es megaschön. Nach zwei Corona-Spielen in Tokio und Peking ist es ein toller Platz