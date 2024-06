Die Gymnastinnen des TV Dahn gewinnen in Frankfurt ihren vierten deutschen Mehrkampftitel in Folge. In den Finals müssen sie eine von zwei Goldmedaillen aber dem TB Oppau überlassen.

„Lieb es oder lass es“, das ist das Motto, mit dem die Gymnastinnen des TV Dahn in dieser Saison auf die Fläche gehen. Die Leidenschaft für ihren Sport, das Jonglieren mit den Handgeräten,