8:4 Punkte, der Saisonstart der Eulen Ludwigshafen in der Zweiten Handball-Bundesliga ist geglückt, da waren schon starke Gegner dabei. Seinen Anteil an der guten Bilanz hat der Juniorchef in der Abwehr, Mihailo Ilic.

Ein leidiges Thema in der vergangenen Saison: die mangelhafte Abwehrleistung der Eulen. Gemeinsam mit dem Absteiger EHV Aue kassierten die Eulen die meisten Gegentore. Nun