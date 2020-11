Sakhir (dpa) - Mick Schumacher ist im Formel-2-Sprintrennen von Bahrain auf den siebten Platz gefahren.

Der Prema-Pilot sammelte damit zwei Punkte mehr im Titelrennen gegen seinen Rivalen Callum Ilott, der nach einem Crash und einer Durchfahrtstrafe ohne Zähler am Ende des Feldes landete. Der Formel-2-Führende Schumacher geht nun mit einem Vorsprung von 14 Punkten auf den Briten in das letzte Rennwochenende, das ebenfalls in Bahrain stattfindet. Den Sieg auf dem Wüstenkurs in Sakhir sicherte sich am Sonntag der Teamkollege des Deutschen, der Russe Robert Schwartzmann. Schumacher ist ein heißer Kandidat für ein Formel-1-Cockpit 2021 beim US-Team Haas.

