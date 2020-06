Spielberg (dpa) - Mick Schumacher wird seine ersten acht Saisonrennen in der Formel 2 komplett im Rahmenprogramm der Motorsport-Königsklasse absolvieren.

Die Formel 1 bestätigte mit der Bekanntgabe des Notkalenders, dass die Nachwuchsserien Formel 2 und Formel 3 die Europa-Tour an der Seite der Formel 1 bestreiten. Für den 21 Jahre alten Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher startet die Saison im Prema-Team also auch am 5. Juli auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg. Die Europa-Tour der Formel 1 soll am 6. September in Monza enden.

Mick Schumachers Cousin David (19) indes gibt in dieser Saison für den Charouz-Rennstall sein Debüt in der Formel 3. Die Münchnerin Sophia Flörsch (19) hat ein festes Cockpit bei Campos Racing bekommen.