Über 1500 Zuschauer fieberten der Saisoneröffnung der Bahnrennen in der Pfalz im Herxheimer Waldstadion entgegen. In der internationalen Klasse kürte sich Michael Härtel aus Dingolfing zum ersten Sieger der Saison, und das Team des BBM München setzte sich zum Auftakt des Bayer-Cups an die Tabellenspitze.

„Sechs Starts und sechs Siege, was willst du mehr? Aber es war keineswegs so einfach, wie es vielleicht von außen aussah. Norick Blödorn forderte mich ganz schön, den hatte