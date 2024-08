Das hat es noch nicht gegeben beim Stabhochsprung-Meeting der TSG Jockgrim . Es wird mucksmäuschenstill. Oleg Zernikel gewinnt es aber nicht.

Was ist jetzt los? Geschätzt 4000 Zuschauer haben beim 28. Stabhochsprung-Meeting der TSG Jockgrim für die Athleten in die Hände geklatscht, die Welle durchs in eine Manege verwandelte Stadion